Il calendario 2022 di Maria Luisa Jacobelli: “Sono libera di fare quello che mi sento”

La presentatrice e modella è stata ospite di Andrea e Michele su Radio DEEJAY: "Sul set mi sentivo in imbarazzo, poi è andato tutto liscio". Ma sul flirt con il calciatore Mbappé non cede...

Andrea e Michele hanno ospitato Maria Luisa Jacobelli nella trasmissione Deejay 6 Tu e mercoledì 1 dicembre per la rubrica Viva le donne è toccato a Maria Luisa Jacobelli. La giornalista e presentatrice televisiva 29enne, ma anche influencer, modella, ex concorrente di reality show, ha detto la sua sull’episodio della collega Greta Beccaglia palpeggiata in diretta televisiva: “Faccio kickboxing, l’avrei rincorso e menato. Le donne non possono essere un oggetto nel 2021, queste persone vanno punite. Per lei ovviamente non era facile, visto che era in diretta. Io sono molto autoironica, ma quando un commento è volgare manca il rispetto verso le donne. Serve che i maschietti stiano più attenti. Un complimento sì, i fischi per strada assolutamente no”.

Maria Luisa Jacobelli è iscritta all’Albo dei Giornalisti da quasi due anni e ha nel curriculum anche ruoli da presentatrice televisiva, ma la sua bellezza e le sue curve la hanno portata a essere una delle tentatrici dell’ottava edizione di Temptation Island nel 2020, stagione nella quale, peraltro, era presente come “concorrente” l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Proprio in questi giorni, in particolare, Maria Luisa Jacobelli ha aggiunto una nuova esperienza, perché la rivista For Men l’ha scelta come protagonista assoluta per il calendario 2022. La giornalista, influencer e modella, è finita sotto l’obiettivo del fotografo per 14 scatti decisamente generosi. Il calendario di For Men Magazine con Maria Luisa Jacobelli esce lunedì 6 dicembre: "Inizialmente sul set ero in imbarazzo, ma alla fine si tratta di uno shooting molto professionale ed è andato tutto liscio. Siamo quasi nel 2022 e ogni donna deve sentirsi libera di fare quello che si sente. Nessuno può dirle cosa deve fare o cosa avrebbe dovuto fare, questa cosa deve finire”.