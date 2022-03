Il commento tagliente del padre di Wanda Nara contro China Suárez: “La bellezza è potere”

Il padre di Wanda, Andrés Nara, ha criticato China Suárez per essersi intromessa nella sua relazione con Mauro Icardi e ha detto che l'attrice usa la sua bellezza come arma.

Andrés Nara, il padre di Wanda, ha preso di mira China Suárez dopo lo scandalo Wandagate. Nonostante non abbia un grandissimo rapporto con la figlia e lei le abbia chiesto di starne fuori, Andrés è entrato nella controversa vicenda tra il giocatore del Paris Saint Germain e l'attrice, e dopo sei mesi ha rilasciato delle dichiarazioni da mettere in evidenza: "Dovrebbe curare alcuni dettagli perché bellezza, io non sto dicendo che è un'arma, ma è certo un potere che ha. E deve considerarlo e gestirlo. Non deve influenzare nessuno come, in questo caso, può essere una famiglia”, ha detto Andrés a proposito della China.