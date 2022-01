Il derby al contrario, un tifoso del Deportivo La Coruna festeggia il gol del Celta Vigo!

Siviglia e Celta si sono incontrati ieri al Sánchez-Pizjuán alla 22' giornata di campionato. Gli ospiti erano avanti 0-2 grazie alle reti di Cervi e Santi Mina. Un tifoso con la maglia dei rivali del Deportivo La Coruna festeggiava sugli spalti...

Un altro pareggio in campionato per il Siviglia, che rischia di allontanarsi ancora di più dalla vetta. Il Celta Vigo ha sorpreso il Siviglia nel primo tempo e la squadra di Coudet è andata in contropiede sullo 0-2 grazie alle reti di Cervi e Santi Mina. Poi, con una reazione in soli tre minuti, il Siviglia ha riportato il pareggio sul tabellone. Prima è stato Papu Gómez a realizzare il primo gol di sinistro nell'angolino alto e poi Óliver Torres ha approfittato di un cross dentro l'area. Tuttavia, la parte più surreale dell'incontro non è arrivata dal campo, ma dagli spalti.