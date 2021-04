Il derby di Bonolis: in studio con lui la milanista Fabrizia Santarelli

Milan-Inter anche ad Avanti un Altro, un derby in trasmissione vista la nota fede nerazzurra di Paolo Bonolis e quella rossonera di Fabrizia Santarelli

Fabrizia Santarelli ad “Avanti un Altro“, programma a giochi di Canale 5. La modella ed influencer pugliese ha raccontato la sua passione calcistica per il Milan, nata in famiglia: “Ero piccola e ricordo la gioia immensa in famiglia alla vittoria della Champions League contro la Juve nell’edizione 2002/2003 con rete decisiva di Shevchenko ai rigori. E’ stato mio fratello ad incanalarmi verso questa passione e, più in generale, verso il mondo del calcio“.