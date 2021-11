In attesa del ritorno sul campo, è derby a teatro fra Pisa e Livorno

Un derby teatrale per raccogliere fondi

Dopo due anni di assenza, lo spettacolo di beneficenza di Aipd Pisa Onlus torna al teatro Verdi per raccogliere fondi destinati alle attività di educazione alle autonomie e ai progetti di inclusione sociale, scolastica e lavorativa rivolti a bambini, giovani e adulti con sindrome di Down. Saliranno sul palco due compagnie teatrali, che includono persone con disabilità e non: la pluripremiata compagnia livornese Mayor Von Frinzius e la emergente compagnia pisana Il Nome della Compagnia. Le due compagnie si incontreranno sul palco del Teatro Verdi di Pisa venerdì 26 Novembre. L’evento, che prende il nome di Derby (in attesa che torni quello di calcio, oggi improponibile per i gravi problemi del Livorno), è realizzato grazie al contributo di Comune di Pisa, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci filiale di Pisa, Compagnia Mayor Von Frinzius e Fondazione Pisa che sostiene il laboratorio teatrale.

"Si tratta di un’iniziativa molto bella - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani a Quinewspisa.it (foto) – che fa comprendere come il teatro e la cultura in genere possano rappresentare un valido strumento di inclusione, consentendo a chiunque di poter esprimere liberamente la propria personalità. Abbiamo fortemente voluto questa serata e siamo felici di poter vedere questi ragazzi esibirsi su un palcoscenico importante come quello del Teatro Verdi". "L’appuntamento - dichiara l’assessore alla disabilità, Sandra Munno - ci offre l’opportunità di riflettere a 360 gradi sui temi legati alla disabilità e sulle migliori modalità per valorizzare le caratteristiche e le competenze individuali di ogni persona, sviluppando al massimo le potenzialità di ognuno. L’arte da questo punto di vista è uno strumento fantastico che consente di esprimere liberamente quello che ciascuno di noi ha dentro". "Condividiamo con l’associazione Von Frinzius – dichiara Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente della Fondazione Teatro di Pisa - la convinzione che l’integrazione non è mai a senso unico. Come Fondazione Teatro Verdi abbiamo cominciato un percorso insieme al dottor Del Rosso e questo spettacolo, molto bello e di alto livello, è un altro tassello che si aggiunge al percorso intrapreso".