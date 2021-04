“Io e Ibra in discoteca”, la tifosissima dell’Atalanta Francesca Brambilla racconta sui social

Francesca Brambilla è l’amatissima bona sorte nel celebre programma Avanti un altro!. Il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è sbarcato in prima serata la domenica su Canale 5.

Nelle ultime settimane Francesca Brambilla è tornata indietro con la mente alle sue vacanze passate, pubblicando una nuova seducente foto in costume.

Francesca ha poi commentato lo scatto con la celebre frase di Henry Miller “la nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose”. Il post ha ricevuto subito moltissimi commenti, tutti dedicati al suo fisico mozzafiato e alla sua prorompente bellezza. In meno di un giorno il post ha raccolto oltre 54.000 “mi piace”.

Tifosissima dell'Atalanta,la modella e influencer, Francesca Brambilla, ha risposto ad alcune domande anche legate al mondo del calcio in una sessione di Q&A su instagram. "Se ho conosciuto qualche giocatore di Serie A? Tutti (ride, ndr)?! Ci tengo a precisare che conosciuti non vuol dire provati".

"Ibrahimovic l’ho conosciuto tanti anni fa una sera in discoteca a Milano. Neymar? Yes, ma non posso dire niente...".