Juve, Milan, Napoli: tanto calcio nella vita di Elisabetta Gregoraci

Calcio sempre presente sul pianeta Gregoraci. Una delle donne più belle d'Italia, Elisabetta è stata in onda a Canale 5, Verissimo, in compagnia di suo figlio, Nathan Falco Briatore intervenuto in qualità di ospite insieme a sua mamma: “Da grande vorrei fare il calciatore, sono tifosissimo del Milan. Mamma? È troppo severa, controlla sempre il mio cellulare e ogni momento devo cambiare password”.