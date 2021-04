Juve non sei sola, Tatiana si mette ogni domenica davanti alla tv…a tifare: “E voi?”

La modella e influencer ha appena posato per Playboy. Segni particolari: tifosissima della Juventus. Ora la squadra di Pirlo ha un motivo in più per tornare a vincere...

Redazione DDD

"La domanda per giorno, vinceremo stasera? Voi che squadra tifate?", oppure "io sono già pronta davanti alla tv, voi per quale squadra tifate?". Iniziano spesso così i post di Tatiana Bernardi, playmate, tifosa juventina e influencer da 116mila followers su Instagram. Capita speso di vederla in posa o con un berretto della Juventus o con lingerie rigorosamente bianconera.

Tatiana Bernardi è una delle ragazze più cliccate sui social grazie anche ai recenti scatti con il fotografo ufficiale di Playboy Italia Andrea Cencini e alle sue partecipazioni a Tiki Taka. In attesa che Ronaldo e compagni tirino su il morale ai tifosi bianconeri ci prova lei, con scatti sexy e foto hot.