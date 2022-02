La possibile relazione tra James Rodriguez e un’attrice porno ha infuocato i social

James Rodríguez ha pubblicato una foto senza maglietta sul suo account Instagram e ha ricevuto un commento da Kendra Lust, una famosa attrice porno che finalmente ha ottenuto ciò che stava cercando, e cioè le reazioni di migliaia di follower

Immerso nella sua nuova fase della sua carriera in Qatar, James Rodríguez pubblica solitamente foto di se stesso sui suoi social network in modo che i suoi follower di tutto il mondo conoscano i suoi progressi e gli aspetti della sua vita quotidiana. L'ultima delle sue foto è diventata virale, ma non per il contenuto. Il colombiano si è mostrato senza maglietta e ha ricevuto un gran numero di commenti. Tra le interazioni spicca quella di Kendra Lust, famosa attrice porno.

L'interesse dell'attrice per l'ex giocatore del Real Madrid è noto a molti, cosa che si è vista in numerose occasioni sul suo account Instagram. Tuttavia, non aveva mai avuto una risposta dal calciatore. Questo è cambiato con l'immagine di cui sopra. Kendra Lust ha commentato con una serie di emoticon e James Rodríguez ha risposto allo stesso modo, cosa che ha suscitato migliaia di reazioni all'istante. Molti hanno affermato che non c'era mai stata un'interazione tra i due a causa di Shannon de Lima, l'ex partner del giocatore. Tuttavia, il colombiano ora è single, quindi non sorprende che abbia finalmente risposto alla sua ammiratrice.