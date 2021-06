La prigione in Paraguay? Un lontano ricordo, ora Ronaldinho canta e balla…

L’ex milanista, ormai anche personaggio musicale, è protagonista della canzone ‘O Segredo do Feijão’. Dinho a ritmo di samba con altri artisti brasiliani per dare allegria come faceva in campo

Davide Capano

Indietro, molto indietro nel tempo, sembra sia il problema giudiziario che Ronaldinho ha avuto in Paraguay per essere entrato in quel paese con passaporti falsi nel 2020. Era stato detenuto per alcuni mesi per quel motivo. Ma ora, voltando pagina, l’ex numero 10 del Brasile si diverte. Come ha fatto anche per tutta la sua carriera da calciatore. Questa volta, con la musica come fedele alleata.

“Una buona samba non ha segreti... Ho appena pubblicato, sul mio canale YouTube, il video ‘O Segredo do Feijão’, scritto da me, Ederson Melão, Leleo Do Banjo, Alex Nunes e per dargli più sapore, Xande de Pilares, ci ha dato l’onore di cantare con noi”, ha scritto Dinho sul suo account Instagram, lanciando questa canzone con altri artisti brasiliani.

Il 41enne di Porto Alegre canta e balla, con una melodia fresca e allegra tipica della sua nazione d’origine. Per aggiungere un po’ di colore alle giornate in un momento difficile per tutti da quelle parti.

Mesi fa, Ronaldinho ha reso pubblico il suo approdo nel mondo della musica con il gruppo Tropa Do Bruxo, con brani trap che si possono ascoltare su Spotify e YouTube. E ora, non dimenticando le sue peculiarità calcistiche, si è anche animato con la samba.