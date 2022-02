L’ex di Gollini è senza veli: Sesso tra donne? Perché no…

Giulia è rimasta molto male per la fine della relazione con l'ex portiere dell'Atalanta, anche se fra loro è rimasta stima e affetto. Intanto parla di temi importanti a 360 gradi...

L’ex di Gollini, Giulia Provvedi si trova a Mauritius per una vacanza. Spiagge di sabbia bianchissima e relax... non manca niente per un soggiorno perfetto e lei lo condivide con i follower su Instagram e non si tira indietro davanti alle domande più maliziose. Un follower le chiede il suo parere sul perché il darsi piacere da soli sia considerato un tabù.

E lei: "Per quanto mi riguarda, sono super favorevole... anzi, se non ci fosse l'autoerotismo qui...", lasciando la frase in sospeso. Qualcun altro le chiede se ha mai sperimentato con altre donne. "Ho sempre detto che l'amore non ha sesso". Giulia replica alle domande dei fan senza peli sulla lingua ed approfitta dello scenario per regalare foto provocanti. Beata lei.