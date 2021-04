“Libera come un gabbiano”: la milanista Franceska saluta tutti dal mare di Lerici

Francesca Pepe risulta attualmente single, anche se sempre innamorata dei colori rossoneri...

Nata proprio a Sarzana, Francesca è sempre molto dinamica e poliedrica. Nella sua carriera i primi contatti lavorativi sono stati con MTV, per poi guadagnarsi un book fotografico per la rivista Playboy, nello specifico sulla copertina di PlayBoy Olympics Game Edition del 2016. Parallelamente alla carriera di modella, Francesca si è iscritta alla facoltà di Economia alla Cattolica, e ha preso parte alla webserie The Lady, di Lory Del Santo. Ha preso parte al Grande Fratello VIP nel 2020, dove non si è guadagnata le simpatie di una parte dei votanti a causa dei dissidi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Continua ad essere una presenza costante sui social. E’ dichiaratamente tifosa del Milan.