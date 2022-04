Libertadores, Larissa “la novia del Mundial” pazza per il Cerro Porteño: si alzano le temperature…

La “Novia del Mundial” 2010 allo stadio in occasione della seconda gara del suo Cerro Porteño in Copa Libertadores. E i commenti su Instagram impazzano…

Eletta la “ Novia del Mundial” 2010 in Sudafrica , la bella e sensuale modella paraguaiana , Larissa Riquelme, spopola su Instagram. Il suo profilo conta 1,8 milioni di follower e 11mila post. Dal Mondiale sudafricano è iniziata la scalata al successo e alla notorietà della bella Larissa che, oltre a tifare l’ Albirroja , sostiene da sempre i colori del Cerro Porteño . Nella seconda gara della fase a gironi di Copa Libertadores , Larissa ha documentato con varie stories su Instagram la sua presenza allo stadio per sostenere El Ciclón . All’Estadio General Pablo Rojas, La Nueva Olla , il Cerro Porteño di Francisco Arce ha avuto la meglio sugli argentini del Colon de Santa Fe del 65enne Julio Cesari Falcioni. La doppietta di Fernando Romero e il gol di Alberto Espinola hanno ribaltato l’iniziale vantaggio degli ospiti a firma di Eric Meza .

Gli Azulgrana dopo due gare sono al primo posto nel gruppo G. Nella prima gara è arrivato un pareggio per 0-0 nel SuperClasico con l’Olimpia Asuncion. Che la presenza sugli spalti della guapaLarissa abbia portato fortuna al Ciclon? Nel 2010 al Mondiale in Sudafrica, con Larissa a fare un tifo sfrenato e caliente durante le gare della Nazionale, il Paraguay ha ottenuto il miglior risultato nella storia nella fase finale di un Mondiale, arrivando ai quarti di finale, eliminato dalla Spagna poi campione. Dalle parti de La Nuova Olla del quartiere di Barrio Obrero di Asuncion c’è da scommettere che i tifosi del Ciclon vorranno vedere con maggior frequenza Larissa Riquelme allo stadio. C’è da crederci, anche perché è sempre un bel vedere la Novia del Mundial 2010. Il profilo Instagram può confermare. I commenti sotto al post della modella impazzano, con tanti apprezzamenti per la hermosaLari.