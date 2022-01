Licenziata dal Charlton, ora è ricca con OnlyFans: la storia della “Diavoletta” Madelene Wright

“Angel face. Devil thoughts”. Così si definisce Madelene Wright, ex calciatrice del Charlton. E c’è da crederle visto il recente passato burrascoso nel mondo del calcio. Ora per la 23enne inglese si sono aperte le porte del successo social

Chiusa una porta, si apre un portone. Per l’ex calciatrice inglese Madelene Wright non tutto si è concluso con l’addio al calcio. Ma perché la Wright ha deciso di dire stop al mondo del pallone? In realtà è stata costretta per un motivo extra-campo. Su Snapchat sarebbero finiti alcuni video che ritraevano la Wright guidare la sua Land Rover mentre beveva champagne. Poco dopo è arrivato il licenziamento da parte del Charlton, club nel quale giocava. Al The Sun Madelene ha rivelato di essere stata costretta a dire basta col calcio, pur non volendo. E così, bisognava trovare un’altra strada.