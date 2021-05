Lo bombi o lo passi? Martina la juventina vola verso i 4 milioni di follower…

Martina Vismara, youtuber, modella e influencer da 3,7 milioni di seguaci, negli ultimi anni è riuscita ad affermarsi anche nel mondo della moda

"Lo bombi o lo passi?", è un format nel quale la influencer apprezza o non apprezza dei personaggi famosi come potenziali partner. E visto che è una grande tifosa bianconera, tra i giocatori di Pirlo ci saranno più apprezzamenti che altro...Con altre giovani modelle come Naomi De Crescenzo e la ex ciclista Elena Berlatom ha avuto successo anche con OnlyFans, sito web che offre servizi di intrattenimento con sede a Londra.