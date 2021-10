“Ma eri proprio tu?”…Neymar prende in giro Mauro Icardi per il look alla sfilata di Vuitton

La star brasiliana ha scherzato con il compagno di squadra del PSG in un post su Instagram in cui ha posato con Wanda Nara

Non essendo stato convocato da Lionel Scaloni per la triplice qualificazione FIFA in vista del Mondiale di Qatar 2022, e visto che i principali campionati mondiali non sono attivi, Mauro Icardi ha approfittato di questi giorni di stacco con il Paris Saint Germain per divertirsi a spendere tempo con la sua famiglia e partecipare ad alcuni eventi, come Louis Vuitton Paris Fashion Week al Museo del Louvre. Icardi è apparso a questo grande evento del marchio di moda di fama a Parigi con la moglie, Wanda Nara, e ha mostrato l'aspetto di entrambi in un post su Instagram che rapidamente è stato riempito di "like" e interazioni di circa 7 milioni di seguaci del calciatore argentino. Diversi commenti hanno fatto riferimento all'abbigliamento in stile gaucho che il bomber ha scelto: una canotta marrone, un pantalone gaucho blu e un basco dello stesso colore, che è un accessorio spesso utilizzato dall'ex giocatore dell'Inter.