Malawi, Aziz si infortuna a gennaio e scompare: oggi gioca in Tanzania con un altro nome!

E' lui o non è lui...???

Il calcio africano e i suoi misteri: Aziz Mwakifuna, centrocampista tanzaniano di 20 anni che gioca per i Nyasa Big Bullets del Malawi, a gennaio si è infortunato e da marzo il suo club di appartenenza non è più riuscito a contattarlo o localizzarlo.

Ora a settembre è riapparso...Ma nella città di Mbeya in Tanzania! E con un altro nome...A questo punto Aziz Mwakifuna ha dovuto uscire allo scoperto per negare questa ricostruzione. Ha detto che si è semplicemente allenato a Mbeya con alcuni amici (?) e che tornerà in Malawi...