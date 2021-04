Martina Colombari, con Billy al fianco: “Da una psicologa per amore di nostro figlio”

Achille Costacurta vuole aprire un ristorante, i genitori consultano una psicologa: il loro figlio deve prendersi le sue responsabilità.

Martina Colombari si è confessata in una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, raccontando i tanti momenti duri vissuti come genitore in quest’ultimo anno di lockdown e pandemia fino a rivolgersi a uno psicologo. Martina Colombari, infatti, ha un figlio di sedici anni, Achille. Un figlio nato del legame con Alessandro Costacurta, ex calciatore e oggi commentatore sportivo, cui la Colombari è legata da ben venticinque anni, di cui sedici di matrimonio: "Ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente. Chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore verso i proprio figli".

La Colombari racconta che le continue discussioni con Achille erano soprattutto sulla scuola. In pratica, come rileva Donnaspettacolo.it, con la didattica a distanza, per lui, ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. Altro oggetto del contendere il fatto che suo figlio non vuole fare l’università, visto che né lei né Costacurta, avendo cominciato a lavorare giovanissimi, si sono laureati: "Mio figlio vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, trovarsi un socio, lavorare sulla creatività e sul marketing. È difficile spronarlo senza demotivarlo". Martina rivela al Messaggero che, grazie allo psicologo, ha imparato che i figli hanno bisogno di aiuto, ma che i genitori non possono mettersi al loro posto. La Colombari ha affrontato questo anno terribile al fianco di suo marito Alessandro, detto Billy, un bravissimo papà.