Maxi Lopez, acqua e…uovo: che scherzo a Daniela Christiansson!

Maxi Lopez ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scherzetto fatto alla sua compagna, Daniela Christiansson. Ve lo mostriamo

L'attaccante argentino Maxi Lopez, ex giocatore tra le altre del Crotone, sembra essere un gran giocherellone. Il motivo? Un simpatico scherzo fatto a Daniela Christiansson, la sua compagna. Il classe '84, munito di bottiglia d'acqua e uovo, affiancato da Daniela che lo osservava... ha messo in atto uno scherzetto. Il risultato finale? Acqua sul volto e uovo rotto in testa per la Christiansson.