Melissa Satta ancora una volta super sexy sui social, rimpianto Boateng?

Patrona dei social…Melissa Satta da urlo, cosa ne pensa Boateng? La modella italiana sfodera un fisico da urlo sui social, Prince si starà mangiando le mani?

Non ha bisogno di presentazioni la stupenda showgirl italiana ed ex compagna del calciatore Kevin Prince Boateng, Melissa Satta che nel corso degli anni si è costruita una carriera da sogno, partendo dal bancone di Striscia la Notizia nelle vesti delle famose Veline. Ormai è diventata uno dei volti più amati della tv italiana, esaltata anche da una crescita inarrestabile nei social, ed in particolare su Instagram dove i suoi post pubblicati non sono mai banali.