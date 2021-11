Melissa Satta, l’intimo vince a mani basse il derby con il…cappotto

Le foto ipnotiche della influencer ex moglie di Kevin Prince Boateng

Melissa Satta sta infuocando il web con nuovi e sensuali scatti postati poco fa sul suo profilo Instagram. Nel primo scatto la showgirl mentre passeggia allarga il cappotto e mostra il suo outfit ai fan. Indossa una maglia e short cortissimi che a stento le coprono le parti intime e mettono in evidenza le sue gambe mozzafiato: Melissa Satta guarda altrove ed è circondata da alberi dai colori autunnali, mentre i suoi tantissimi seguaci la riempiono di complimenti e like. Che si sono moltiplicati subito dopo, quando è comparsa la Stories con una foto di intimo da urlo...

La bellissima show girl non è più single già da qualche mese; dopo la relazione naufragata con Boateng sposato nel 2016, dalla quale ha avuto il figlio Maddox, la Satta è stata vista accanto a Mattia Rivetti, imprenditore affermato. Da sempre amante del calcio, con un passato peraltro da calciatrice, la Satta è ora un volto fisso – l’unico femminile, peraltro – del “Club”, la trasmissione in onda su Sky Sport la domenica sera per commentare il campionato di Serie A. E’ però anche una vera e propria influencer, considerati gli oltre 4 milioni di follower che ha su Instagram.