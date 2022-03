Melissa Satta si rifà il look in un nuovo video, i fan: “Non dimagrire più”

di Giuseppe Martorana – La showgirl italiana ed ex volto di Striscia la Notizia Melissa Satta è sempre più protagonista sui social con continui video, foto e post che aggiornano i follower circa la sua vita privata e professionale....

L’ultima foto postata dal volto del club di Fabio Caressa in onda sul canale satellitare di Sky ogni domenica alla fine del posticipo di Serie A, la ritrae in tutta la sua sfolgorante bellezza , mostrando un cambio di look repentino rispetto alle ultime uscite con la frangia, infatti mostra una foto che la ritrae con i capelli sciolti come un tempo. Tanti i commenti dei suoi 4,5 milioni di followers scatenati alla sua vista come sempre: “Pazzesca”, “Meravigliosa”, “Sei una dea meravigliosa, la più bella di tutte”. “Sei perfetta inimitabile, top, devastante, unica, sensuale”.