Messi, che record: la pubblicazione sportiva con più like su Instagram di sempre

L’immagine caricata dalla Pulce su Instagram dopo aver vinto la Copa América è diventata il post sportivo con più like nella storia del noto social network: quasi venti milioni di cuoricini...

Leo Messi non si stanca mai di ottenere record. L’ultimo? Il post caricato sul suo account Instagram ufficiale, non appena vinta la Copa América con l’Argentina, è entrato nel guinness dei primati. Sì, perché l’esultanza gioiosa della Pulce con il prestigioso trofeo è diventata la pubblicazione sportiva con più cuoricini nella storia del noto social network, un’immagine che rasenta la cifra di ben 20 milioni di like.