Metodo Pilar Rubio, la moglie di Sergio Ramos lavora duro per tenersi in forma a 43 anni

Il personal trainer della conduttrice, Fabrizio Orlandi, ha rivelato quale tecnica di allenamento pratica la conduttrice tv, madre di quattro figli

Pilar Rubio è uno dei volti più noti in Spagna, e oltre ad apparire con una certa frequenza al programma tv "El Hormiguero" con vari temi, è riuscita a costruire una community di followers sui social network, che rimangono molto attenti ai dettagli della sua vita privata, compresi i suoi allenamenti. La conduttrice non mantiene segreto alcun esercizio, ed è per questo che di solito condivide diversi video di esercizi. Nelle ultime ore il suo nuovo personal trainer, Fabrizio Orlandi, ha parlato pubblicamente del lavoro quotidiano della moglie di Sergio Ramos. Dopo quattro gravidanze e all'età di 43 anni, negli ultimi anni si è parlato di Pilar Rubio per la sua forma straordinaria, compresa il ritorno alla miglior forma dopo la gravidanza a tempo di record. Sebbene alcuni dettagli fossero noti, inclusa la dieta, fino ad oggi la loro routine di esercizi non era stata spiegata in modo così dettagliato.