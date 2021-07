Milano da bere? No, Milano da padel: ed è derby anche lì…

Derby tra milanisti e interisti, il padel sfonda in Gae Aulenti. I campi nascono e crescono come funghi. L’idea è nata da una chat di amici, ieri l’inaugurazione ha visto in campo due ex Milan e due ex Inter: Zambrotta-Zaccardo vs Adani-Ventola.

Redazione DDD

Il padel è la tendenza sportiva del momento. Un ex calciatore non è un ex calciatore se non gioca a padel. Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo hanno sfidato dall’altra parte delle rete Daniele Adani e Nicola Ventola, molto amici ormai anche per via della Bobo Tv lanciata su Twitch da Christian Vieri.

Milano è la provincia che ha l’incidenza maggiore di campi di padel. La metropoli lombarda è seconda solo a Roma per numero di strutture. A proposito, il re di Roma con la racchetta in mano è naturalmente Francesco Totti. E chi se non lui?