Nazionale bulgara, il portiere Mihailov e la modella Nikoleta a Roma: Capodanno, social in tilt

La coppia di stelle, molto nota in Bulgaria, ha fatto festa in uno degli hotel più famosi di Roma...quasi senza veli...

I due giovani amanti Nikolai Mihailov, portiere del Levski Sofia e della Bulgaria, e Nikoleta Lozanova hanno iniziato il loro 2022 a Roma, festeggiando fino all'alba in uno degli hotel più famosi della Città Eterna, l'"Hassler Roma", situato in cima a Piazza di Spagna e deliziando i followers su Instagram con splendide viste panoramiche.

Lozanova ha postato un video sul suo account Instagram, sfilando attraverso l'abito speciale che aveva scelto per la notte di Capodanno. Con il video la playmate ha fatto esplodere il web e in poche ore ha raccolto migliaia di like dai suoi followers, tutti stupiti da quello che ha visto e si sono congratulati con Nicoletta per la sua scelta e per il sex appeal che dimostra di avere.