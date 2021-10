Noi non siamo i Beckham: Piqué e Shakira in foto ma senza abiti combinati…

Fuori dagli schemi...

Piqué e Shakira non hanno problemi a posare insieme, ma l'ultima volta che sono apparsi insieme in foto e in pubblico, un po' come i Beckham, hanno deciso un modo diverso di porsi da quello di David e Victoria. Lo ha spiegato il calciatore, che ha raccontato i pro ei contro dell'ultima volta che hanno posato insieme. È stata per la partecipazione alla Coppa del Mondo Globe: un nuovo evento sportivo che Piqué ha creato in collaborazione con Ibai Llanos. All'arrivo marito e moglie hanno posato molto sorridenti sul tappeto rosso con i due figli che hanno in comune, Milan e Sasha, ma pochi istanti prima la coppia aveva discusso degli abiti che lui aveva scelto.