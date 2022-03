Non-fungible token: Cristiano Ronaldo investe milioni di euro sul cricket

La società di tecnologia blockchain che punta a costruire un metaverso del cricket ha raccolto 100 milioni di dollari con un round di investimento di serie A che include la partecipazione di CR7.

Si attende un imminente annuncio ufficiale, previsto per le prossime settimane, come conferma Socialmediasoccer.com. I fondi saranno utilizzati per finanziare l'espansione della società, fondata l'anno scorso e che si è assicurata i diritti esclusivi per creare NFT (non-fungible token, denominate Crictos) basati sui tornei dell'International Cricket Council (ICC). Sullo sfondo il dichiarato obbiettivo di lanciare la Coppa del Mondo femminile NFT. L'operazione permette agli utenti di acquistare un pacchetto che comprende diverse clip, o anche clip singole, sul mercato peer-to-peer di FanCraze. Un'ulteriore collezione di Crictos è stata rilasciata all'inizio di questo mese in coincidenza con la Coppa del mondo di cricket femminile ICC in Nuova Zelanda.