Nuovo “derby” per Wanda? La playmate April Summers è sempre innamorata dell’Inter…e di Icardi

Che passione per Icardi, non solo come calciatore...

Redazione DDD

April Summers, 384mila followers, è incantevole. Famosa per essere anche una playmate di Playboy, la top model inglese va matta per l’Italia ed ha vissuto a Cagliari. Ama il mare, il fitness, ma anche il calcio. Tifa infatti per una squadra italiana, e in più occasioni lo ha dichiarato pubblicamente.

La bionda modella è infatti tifosissima dell’Inter, ed ha una passione per Mauro Icardi, nata proprio quanto l’argentino segnava gol a raffica con i nerazzurri. E nella sua galleria non mancano gli scatti postati con addosso la maglia della sua squadra del cuore. Dopo i recenti fuochi d'artificio familiari, Wanda Nara farebbe volentieri a meno di queste altre dichiarazioni d'amore per il suo Mauro.