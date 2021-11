Onda su Onda, ciao Gian Piero

Galeazzi è diventato personaggio grazie alla tv, ma non ha mai dimenticato di essere un cantastorie

Giornalista di stazza e spada, diventò «Bisteccone». Rideva «con» noi, mai «di» noi, felice di essere quello che era, un cantastorie che cercava uno stile, attento a non scivolare sulla buccia del narcisismo esasperato ed esasperante. Gli piaceva piacere, ma non dimenticò mai di restare persona, anche quando la televisione lo rese personaggio. L’ultima, straordinaria, intervista non la fece. Gli fu fatta, da Giancarlo Dotto, e uscì sul «Corriere dello Sport-Stadio» nell’agosto scorso. Si celebrava l’estate d’oro dello sport italiano, post Europei di calcio e post Giochi di Tokyo. Pane al pane. Dava i voti, persino a Giovanni Malagò: «C’ha un culo grande così, ma si merita tutto». Bordocampista a caccia di emozioni. Capace di intervistare Diego Maradona e di fargli intervistare i compagni. Era un modo, fu una moda. Canottaggio, tennis, calcio, Domenica sportiva e Domenica In, persino una puntata a Sanremo. Laureato in economia, era stato campione italiano di canottaggio. Assolto, per aver «commesso» il fatto. Onda su onda, Gian Piero. In tv, nella vita: sempre.