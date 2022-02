Oriana nuovo look, che fisico da urlo: Dybala può sorridere

Oriana Sabatini spacca sui social...

In attesa di capire quale sarà il futuro se lontano dalla Juventus o ancora a Torino, l’attaccante bianconero Paulo Dybala può comunque stare tranquillo e festeggiare con la sua compagna Oriana Sabatini che sui social appare più in forma che mai, sfoderando delle immagini davvero sexy con un nuovo stile mozzafiato, da non credere.