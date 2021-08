Paola Ferrari: “Ho tanti progetti, ma mai avuto rapporti particolari con un calciatore”

Paola Ferrari ha sempre sognato di fare la giornalista sportiva: missione compiuta. Le sue parole fra passato, presente e futuro.

Paola Ferrari, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, conferma tutto: “Amo il mio lavoro, lavoro da 32 anni ma c’è tanta vita fuori. Mi sono data un termine: i Mondiali del Qatar, nel 2022. Poi lascio. Largo ai giovani”, ha dichiarato. Ma senza ritiro definitivo a vita privata: “Mi aspettano tante cose: per la pandemia non ho potuto viaggiare, che è la mia passione, poi voglio dedicarmi al mio papà, ai miei figli e al cinema con Lucisano. Ci aspettano progetti bellissimi”, ha aggiunto.