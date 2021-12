Papà Beckham si risposa: anche David al “Sì” del suo papà 73enne!

Ted Beckham si è sposato questo fine settimana con Hilary Meredith 18 anni dopo aver divorziato da Sandra, la madre dei suoi figli.

David Beckham ha trascorso un fine settimana da ricordare: suo padre Ted si è risposato con l'ex calciatore come testimone. La stampa britannica pubblica questa domenica alcune immagini della cerimonia intima che si è svolta questo sabato a Londra, in cui il maggiore dei Beckham si è impegnato con Hilary Meredith, prestigioso e affermato avvocato con cui ha già annunciato la sua intenzione di sposarsi a marzo dello scorso anno. "Ted e Hilary confermano che si sono sposati sabato in una piccola cerimonia privata a Londra, circondati dai membri diretti della famiglia, inclusi i tre figli e gli otto nipoti di Ted, la madre e la figlia di Hilary, Charlotte. Il testimone è stato il figlio di Ted, David. Le damigelle Charlotte, Francesca e Harper, che erano bellissime in abiti di velluto blu. Attualmente la coppia è già in luna di miele all'estero", ha detto un portavoce della famiglia.

Per i due contraenti è il secondo matrimonio che suggellano davanti all'autorità competente. Ted, che ora ha 73 anni, ha avuto un matrimonio di 33 anni con Sandra, la donna con cui ha avuto i suoi tre figli. Tuttavia, la loro storia d'amore si è conclusa con un divorzio nel 2002, e per lungo tempo ha indicato la fama internazionale di David Beckham come una delle cause della rottura, soprattutto dopo averlo lasciato in secondo piano nelle sue memorie. "Era il secondo matrimonio per entrambi, quindi non volevano fare storie, ma tutta la famiglia era felicissima di essere lì", ha sussurrato un testimone al Daily Mail. Da parte sua, Hilary gestisce il proprio studio legale ed è professore di diritto. All'evento nuziale hanno partecipato quasi tutti i membri della famiglia Beckham: David e sua moglie Victoria, e i loro figli Cruz, Harper e Romeo, accompagnati dalla fidanzata Mia Regan. La grande assente della serata è stata Brooklyn, che secondo alcuni portavoce della famiglia, si trovava negli Stati Uniti al momento della cerimonia.