Parigi, Messi e Antonella Roccuzzo si innamorano di una villa: ma i proprietari alzano il prezzo…

Il calciatore e l'imprenditrice credevano di aver già trovato la casa dei loro sogni...

Messi e Antonella Roccuzzo hanno ben chiaro in mente cosa cercano nella loro nuova casa. Dovrebbe avere una piscina coperta, palestra, stanze individuali per i loro tre bambini, aria condizionata, parcheggio coperto e un ampio giardino. La coppia si è innamorata di una villa coperta di 2.000 metri quadrati, situata nel lussuoso Ibis Parc de Vésinet, a soli 20 minuti da Parigi. Il palazzo si ispira al Grand Trianon del 1900, classificato come monumento storico e dispone di spazi di intrattenimento al piano terra e un ampio giardino. Il "Palais Rose” (Palazzo Rosa) deve il suo nome alle lesene in marmo rosa che ne adornano la facciata. Questa villa comprende: molteplici sale di ricevimento, quattro suite, un cinema, una sala giochi, una piscina coperta di 16 metri, un campo da squash e una spaziosa palestra. Inoltre, i molteplici servizi comprendono anche una villa di cura, alloggio per il personale, una foresteria e garage, tutto questo su un lotto di 7000 mq di verde immacolato e rigoglioso. Il proprietario della casa ha aumentato il prezzo dell'affitto a 10.000 euro al mese. Questo gesto non è piaciuto a Messi, tanto che le agenzie immobiliari che gestiscono questo problema, in totale tre, stanno già cercando una nuova casa per l'argentino, come confermano ambienti catalani e il sito Culemania.com.