Pilar Rubio, la moglie di Sergio Ramos: tra look selvaggi e mondanità, “Ma non sono una wag…”

Nel suo poco tempo libero, Pilar Rubio studia due ore di francese e due di inglese. Inoltre, trascorre un paio d'ore in palestra e fa kickboxing.

Pilar Rubio è nel momento più bello della sua carriera. Ha un curriculum ricco di successi. La sua relazione con Sergio Ramos l'ha posizionata nel punto più alto. Non solo l'abbiamo vista in televisione, ma è riuscita a ritagliarsi una carriera come influencer e imprenditrice. Recentemente ha fatto notizia per il successo del lancio del suo secondo libro. Rubio ha attualmente più di 6 milioni di follower sui social network. Stabilirsi a Parigi l'ha fatta conoscere in Europa, come wag di punta del PSG, anche se è un termine che lei dice di non conoscere: “Sono nota per i miei successi professionali e non per essere una donna di... Io, quello che sono, sono una donna, moglie e madre”.