Porta fortuna alla sua Juve e va da Bruno Vespa: il momento bianconero di Daniela Ferolla

Tv e libri per Daniela Ferolla, ma anche calcio visto che è una accesa tifosa bianconera...

Daniela Ferolla, ex Miss Italia e conduttrice Rai, è stata da Bruno Vespa a "Porta a Porta" per presentare il suo nuovo libro “Un attimo di respiro”, volume edito da Rai Libri. La notizia dell’imminente uscita è stata annunciata dalla stessa autrice in un post su Instagram, in cui mostra la prima copia del volume, accompagnata da queste parole: “Raccontare mi viene meglio che raccontarmi; forse vale per tutti. O forse no. Sono anni che volevo scrivere un libro. Qualcosa di non banale, che mi rappresentasse al meglio. Sono partita da un mio momento delicato, da un bisogno che sentivo sempre più forte. Quasi un segnale d’allarme. Una voglia impellente di… prendermi un attimo di respiro”. Daniela Ferolla (1984) ha partecipato alle serie Tv Orgoglio e Don Matteo, è stata inviata di “Uno mattina” e “La vita in diretta”.