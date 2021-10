Predestinato: il baby fenomeno Axel Kei esordisce a 13 anni negli Usa!

Cristiano Ronaldo e Messi, hanno esordito chi a 17 anni e chi a 16, Kei è già un bel po’ avanti...

Axel Kei, attaccante di 13 anni, ha debuttato in questo weekend con la maglia dei Real Monarchs (squadra affiliata del Real Salt Lake) della Seconda divisione degli Stati Uniti. Il giovane Kei è nato in Costa d’Avorio ma a tutti gli effetti cittadino americano, è subentrato al 61esimo della sfida finita 0-0 tra i Real Monarchs, club in cui milita, e i Colorado Springs Switchbacks. Gara valida per la USL Championship, appunto la seconda serie Usa.