Prima e dopo il parto: adesso Fabiana Britto è felice per il suo Milan

Fabiana Britto, calcio, fitness e tv: l'escalation continua

Fabiana Britto si sta imponendo come una vera stella tra le showgirl in Italia. La brasiliana, ormai italiana d’adozione, ha saputo mettersi in luce per la sua bellezza, ma anche per la sua vena comica. Fabiana nella vita privata è una donna molto riservata che tiene particolarmente alla sua privacy, ha un carattere spigliato ma anche molto riservato. La sua grande occasione arriva quando Fabiana si trasferisce in Italia e viene scelta per ricoprire il ruolo di VAR (Video Assisten Referee) nel notissimo programma domenicale della Rai, Quelli che il Calcio.