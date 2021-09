Psg, è derby fra le wags: Wanda Nara vuole essere più appariscente di Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo nuova regina delle wags del Psg? Non sia mai...Wanda alla riscossa...

Per rimettersi al centro dell'attenzione, secondo Butfootballclub.fr, Wanda Nara non ha altra scelta: buttarsi sul suo abbigliamento per mettere in risalto le sue curve incendiarie. Ieri su Instagram ha postato la foto di una tuta con scollo profondo fino all'ombelico! La moglie di Mauro Icardi farebbe bene a fare presto: presto arriveranno le prime gelate nella capitale e renderanno impossibile indossare un abito del genere! La moglie di Mauro Icardi sa ormai di rischiare di subire la concorrenza di Antonella Roccuzzo. Per tornare a essere la regina delle wags del PSG, la bella argentina cercherà sempre più abiti, queste almeno sono le previsioni a Parigi, in grado mettere in risalto le sue curve generose.