Quinta elementare, il derby dell’ortografia fra Lens e Lille

Il bimbo sbaglia l'esercizio in nome del derby e il professore premia la sua intraprendenza...

Alla proposta "Lucile ed io andiamo... ", l'allievo ha risposto " al cinema". Alla seconda proposizione, "gli abitanti dell'isola...", l'allievo risponde "hanno perso il derbie". "Per la battuta, ho cambiato la mia affermazione per dargli ragione. Nella nostra fascia scolastica non abbiamo voti, ma risultati, ecc…”, spiega a La Voix du Nord lo stesso Anthony, che ha quindi sostituito “l'isola” con “Lille”. Quanto all'uso della parola "derbie" invece di derby, Anthony, non se l'è presa con il suo allievo: "Non è ancora una parola molto comune, è solo la quinta elementare, e non era questo il senso dell'esercizio in sé. Quindi l'ho convalidato perché non avrebbe comunque cambiato la valutazione complessiva”, spiega l'insegnante. Su Twitter i sostenitori Lensois ovviamente hanno applaudito la risposta dello studente: "Merita 20 su 20 solo per la risposta". Alcuni lcuni sostenitori Lille sono stati anche un po' duri nelle loro risposte: "Il tuo studente non era nato durante l'ultima vittoria di Lens contro il Lille", "Almeno a livello di ortografia sappiamo che è Lensois"...