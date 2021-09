Roberto Firmino “firma” la nuova linea di moda dei Reds: ispirato dalla ONG brasiliana di Maceió

Il calciatore brasiliano del Liverpool ha voluto portare Maceió nel resto del mondo, e lo ha fatto mano nella mano con il Liverpool, disegnando capi unisex.

Roberto Firmino ha dimostrato di essere un vero top in campo, ma anche fuori, ed è per questo che ha lanciato una linea di moda giovanile in associazione con il suo club, il Liverpool, chiamata LFC x Roberto Firmino. Una collezione che si è ispirata alle radici stesse del calciatore e per la quale sono stati invitati diversi ragazzi di Liverpool e dell'ONG El Consolador de Maceió, città natale dell'attaccante brasiliano. È anche qualcosa di storico, dal momento che è la prima volta che un giocatore di origine brasiliana firma una collezione per il club inglese, e non solo ha messo il suo nome, ma è stato anche incaricato di disegnarne i vestiti. In totale, otto capi unisex dove appare in verde il simbolo Livebird (lo stemma del Liverpool), riferito al Brasile.