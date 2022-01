Sara Ketlem, sexy saluto a Vlahovic: “Sogno di essere la madrina ufficiale della Juve”

Sara Ketlem risponde al follower che la sogna come nuova madrina ufficiale della Juventus: "Sarebbe meraviglioso".

L’acquisto di Dusan Vlahovic ha fatto esultare tutti i tifosi della Juventus che adesso sognano in grande con il suo arrivo. Sui social traspare una grande soddisfazione anche da parte di una sexy tifosa bianconera.

Sara Ketlem, ragazza da quasi 24 mila follower su Instagram, ha dato il suo benvenuto al nuovo bomber con delle foto abbastanza sexy. Che siano di buon auspicio per il bomber serbo? Sarà il campo a deciderlo. La giovane tifosa bianconera spesso posta le proprie foto prima dei match, chiedendo ai suoi followers di indovinare il risultato esatto della partita e magari anche chi segnerà il gol per la Juventus. Che vinca o che perda la Signora, le sue foto riescono sempre a strappare un sorriso ai tifosi per qualche ora: bellezza insieme alla divisa della squadra del cuore, una combo esplosiva che ha stregato i tifosi della Juve su Instagram.