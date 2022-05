Sembra un wrestler ma è un arbitro: in Brasile il direttore di gara più muscoloso del mondo

Bicipiti impressionanti e stazza fisica da wrestler: chi è l’arbitro Anderson Daronco…

Non passa certo inosservato Anderson Daronco, 41enne di Santa Maria, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul. Per la sua stazza fisica potrebbe essere benissimo paragonato ad un wrestler, ma di mestiere fa l’arbitro. Daronco è alto 190 centimetri per 90 chili di peso, bicipiti scolpiti e un fisico che incute timore solo a guardarlo.

Ma Anderson non è tipo da pavoneggiarsi o farsi rispettare in campo per la sua struttura fisica. A più riprese ha sempre dichiarato di voler essere giudicato solo per il suo operato come direttore di gara nel rettangolo verde di gioco. Daronco fin qui ha diretto 145 gare del Brasileiro Serie A, 20 gare di CONMEBOL Sudamericana, 17 gare di Copa Libertadores, 9 di Copa do Brasil, 6 di qualificazioni mondiali per il Sudamerica, 1 di Copa America e una finale di Supercopa do Brasil, il 20 febbraio scorso con la vittoria ai calci di rigore dell’Atletico Mineiro sul Flamengo.

Il segreto del suo fisico

Anderson Daronco ha iniziato la carriera da arbitro molto giovane, nel 1999. Prima era stato giocatore di pallamano e insegnante di educazione fisica. Ultimamente si è presentato ancora più muscoloso rispetto al passato. Daronco ha costruito il suo fisico solo con la passione per lo sport e ha svelato alcuni segreti dal punto di vista alimentare: “Non ho mai voluto essere con un fisico tanto robusto e non ho mai voluto intimidire nessun giocatore o allenatore con la mia stazza. In giro ho sentito tante sciocchezze su di me. Il mio segreto sono il riso, i fagioli, le grigliate e tanta forza di volontà”. Nonostante i muscoli e una imponente struttura fisica, Daronco riesce a correre 40 metri in meno di sei secondi. E’ stato anche il primo arbitro in Brasile a fermare una gara per cori omofobi (match tra Vasco da Gama e San Paolo nell’agosto 2019). L’ultima gara diretta da Daronco è stata Flamengo-Botafogo 0-1 giocata domenica 8 maggio, 5^ turno del Brasileirao al Maracanã di Rio de Janeiro.