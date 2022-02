Settimana derby hot: L’ex di Correa sexy sui social: “selvaggia e libera…”

Correa infortunato...Desire in spiaggia...

Joaquin Correa non sa cosa si perde. Davvero. L’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, infatti si è lasciato a gennaio 2021 con la bellissima modella spagnola Desire Cordero che non perde occasione per dimostrare la sua bellezza.

E mentre l’ex Lazio combatte contro un infortunio che lo terrà fermo ancora per un po’, ecco che la sua ex compagna mostra tutte le sue curve su Instagram dove pubblica una foto in bikini nella spiaggia di Marbella, scrivendo per rendere ancora più accattivante la foto “selvaggia e libera”. Immediata la risposta dei follower che impazzisco alla sua vista: “Sei bellissima, come ha fatto Correa a lasciarti?”.