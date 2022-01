Tatuaggi iconici, Romeo Beckham emula suo padre: quella croce alata Real…

Il secondogenito di David e Victoria Beckham sta seguendo le orme del padre, soprattutto nel mondo della pubblicità, e anche con i suoi tatuaggi.

Il matrimonio dei Beckham è uno dei più famosi degli ultimi decenni, e la prova di ciò non sono solo i milioni di seguaci che accumulano in tutto il mondo, ma l'eredità che i loro figli sono riusciti a portare avanti. Da sempre protagonisti delle principali campagne pubblicitarie, con il raggiungimento della maggiore età di Brooklyn e Romeo, è soprattutto il secondo quello che più somiglia all'ex calciatore inglese. A 19 anni Romeo Beckham ha già diversi tatuaggi sul suo corpo, il che lascia chiaramente intendere che finirà per raggiungere i limiti fissati dal padre, che si vanta di farsi tatuare quasi tutto il corpo.

Nelle ultime ore Romeo ha voluto condividere con i suoi già milioni di follower i nuovi modelli che ha realizzato, e uno ha attirato soprattutto l'attenzione dei suoi fan. Da quando suo padre, anni fa, firmò per il Real Madrid, uno dei suoi tatuaggi spicca sugli altri, la croce alata che lo accompagna da sempre sul collo. Ebbene, in questa stessa location, anche suo figlio ha voluto realizzare lo stesso disegno ed è felicissimo del risultato: "Che follia! Grazie fratello", ha ringraziato così il suo tatuatore. Questa è l'ultima prova che Romeo Beckham è colui che meglio segue le orme del padre, anche se questa fama non gli è venuta per essere un talento globale nel mondo del calcio, dove ha cercato successo senza fortuna. Questo tatuaggio, uno dei più iconici di David Beckham, non solo è servito da ispirazione per suo figlio Romeo, ma anche Justin Bieber aveva già notato il tatuaggio di David per ottenerne uno molto simile.