Turno infrasettimanale di campionato, vincono le prime: e vince anche Monica su Instagram!

Monica Bertini, ottime conduzioni e foto che spopolano...

Il passaggio di Giorgia Rossi a Dazn ha consentito alla giornalista, ex Sportitalia e LaPresse, Monica Bertini, di conquistare nuovi e meritati spazi a Sport Mediaset. La 38enne sta incantando i telespettatori anche sui social, su Instagram in particolare, dove sta ottenendo sempre più consensi e collezionando sempre più followers. I suoi scatti spesso e volentieri mandano in tilt il mondo del web. L'ultima immagina postata da Monica ha fatto perdere la testa a tutti.