Un alligatore… interrompe la sessione di allenamento del Toronto FC in Florida!

Il Toronto FC giocherà le partite casalinghe in Florida in questa stagione a causa della pandemia. I giocatori hanno avuto un ospite a sorpresa durante l'allenamento...

La squadra di Major League Soccer (MLS) del Toronto FC ha tenuto una sessione di allenamento a porte chiuse vicino a Orlando, in Florida, ma nessuno ha informato un enorme alligatore che ha invaso il campo al ChampionsGate Resort. In un video che il club ha pubblicato su Twitter, si vedono diversi giocatori di Toronto correre verso l'alligatore per vederlo bene prima che un membro dello staff del resort in un carrello da golf inseguisse l'animale. "Tutto quello che posso dire è questo, c'era un enorme alligatore", ha detto lunedì l'allenatore di Toronto Chris Armas a The Canadian Press. "I miei giocatori stavano correndo verso l'alligatore mentre io andavo dall'altra parte".