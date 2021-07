Una donna sostituisce il marito nelle foto del loro matrimonio… con Grealish!

Il capitano dell'Aston Villa è stato 'vittima' di un montaggio realizzato dall'ammiratrice Mairead Stevens. La suddetta, nelle foto del suo matrimonio, ha scambiato il volto del marito con quello del calciatore

L'aspetto buffo? Il coniuge non si è nemmeno accorto del fatto, come lei ha assicurato al Daily Star: "Non se ne è accorto affatto, quindi alla fine ho dovuto chiedergli di sostituire un quadro che aveva accidentalmente rotto tempo fa".

Tuttavia la Stevens ha confermato che il suo coniuge "ha trovato la cosa divertente ed era sorpreso di non essersi accorto della sostituzione". "Non prendiamo nulla sul serio - ha concluso Mairead -, è tutto divertente. Mi sono innamorata un po' di Jack per tutto l'Europeo, anche se penso di non essere l'unica donna ad aver preso una cotta per Grealish".