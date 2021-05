Vaccinata Emanuela Folliero, la conduttrice interista che ha fatto innamorare i campioni del Milan

Emanuele Folliero, interista di famiglia, ha espresso tutti i suoi ringraziamenti al personale medico per il vaccino

Emanuela Folliero ha rivelato a suo tempo diversi particolari del suo passato. Tifa per l'Inter fin da ragazza. Lavora in tv da anni, ma non ha mai perso la testa per un calciatore. Però, per Cristiano Ronaldo un pensierino lo farebbe dopo aver resistito alla corte di Pippo Inzaghi. E forse anche di Andriy Shevchenko. Nata a Milano il 7 febbraio del 1965 la donna ha sempre dimostrato di essere appassionata dei colori nerazzurri anche se ha ammesso di non essere poi così esperta di calcio e di vivere questa passione più per origini familiare che per una scelta precisa.