Walter Zenga e i tanti derby aperti con i suoi figli: Nicolò bloccato su Instagram

Walter Zenga ospite di Live Non è la d’Urso: la moglie Roberta Termali ha “osato” mandargli un messaggio dopo 24 anni di silenzi in cui lo invitava a lasciare la porta aperta per i suoi figli Nicolò e Andrea.

Barbara appare soddisfatta del messaggio che ha scritto la Termali e prova a farlo capire anche all’ex portiere. Ma lui risponde con una domanda: “Secondo te è conciliante? Per me no. Non c’è da parlare dopo 24 anni. Io trovo poco carino fare le interviste senza chiamarti prima. Posso anche essere giudicato male, non mi interessa il giudizio, io so quello che ho passato, come ho dovuto gestire tutta la mia vita. Quando Nicolò scrive un libro e leggi cose che sono contro di te non è bello. Per questo ho deciso di bloccarlo su Instagram. Io ho cinque figli con tre madri differenti, io i miei figli li ho visti. È vero che a Jacopo non gli ho fatto gli auguri il 10 dicembre ma nemmeno lui li ha mai fatti a me il 28 aprile. Ma non è che mi sia mai arrabbiato. Quando io sono in giro faccio l’allenatore, non sono in giro a fare l’influencer".